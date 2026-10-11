Ракетна атака / © ТСН.ua

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Українські військові уразили вісім російських пускових установок, які використовують для запуску балістичних ракет по Україні. Три установки знищили повністю, ще п’ять зазнали суттєвих ушкоджень.

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара на брифінгу, його заяви цитує «Суспільне».

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За словами Хмари, Сили оборони у вересні уразили вісім пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» та зенітного ракетного комплексу С-400, які російська армія використовує для ударів по українській території.

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П’ять комплексів зазнали суттєвих пошкоджень, а три були повністю знищені. Завдяки цим діям російська армія тимчасово відкладала заплановані масовані удари по Україні.

Водночас загроза балістичних атак залишається критичною через недостатню кількість засобів протибалістичної оборони в українських Сил оборони.

«Наявного і потенційного постачання ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет», — заявив міністр.

Як ліквідовують інші повітряні загрози

Хмара також розповів про протидію російським ударним безпілотникам. За його словами, результативність знищення звичайних «Шахедів» перевищує 90%.

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Для боротьби з реактивними безпілотниками Україна випробовує дрони-перехоплювачі та великокаліберні турелі. Паралельно триває масштабування виробництва цих засобів.

Найефективнішим способом перехоплення реактивних «Шахедів» міністр назвав авіацію. Українські пілоти вдосконалюють навички, завдяки чому витрачають менше боєприпасів на ураження однієї цілі. Крім того, Україна розширює можливості технічного обслуговування винищувачів F-16.

Окремим напрямом протидії російським повітряним атакам є створення спеціалізованих підрозділів для знищення екіпажів російських безпілотників.

Для протидії керованим авіаційним бомбам (КАБ) українські військові завдають ударів по російських літаках і аеродромах, намагаючись уражати засоби, за допомогою яких РФ здійснює такі атаки.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав російські реактивні «Шахеди» найбільшою складністю для української протиповітряної оборони. За його словами, Україна розвиває одразу кілька напрямків для протидії таким безпілотникам.

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