Президент РФ Володимир Путін і Кримський міст

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Сили оборони України посилюють удари по тимчасово окупованому Росією Криму, перетворюючи півострів на нову больову точку тиску на Кремль. Таким чином Київ прагне завдати регіону, особливо дорогому для президента РФ Володимира Путіна, такої шкоди, щоб змусити його погодитися на закінчення війни.

Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, посилення українських ударів по постачальних лініях та інфраструктурі Криму загострило ситуацію на півострові та ознаменувало новий етап невизначеності.

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У ніч проти четверга, 2 липня, Росія завдала масованого удару балістичними ракетами й дронами по Києву, убивши щонайменше 30 людей. Це, на думку NYT, стало сигналом того, що Путін не має наміру поступатися.

Видання наводить чотири ключові напрямки тиску.

По-перше, українські удари порушили постачання пального до Криму: влада запровадила раціонування, а згодом майже повністю припинила продаж бензину населенню, залишивши його для комунальних та екстрених служб.

По-друге, тисячі мешканців потерпають від тривалих відключень електроенергії, які зачепили водопостачання, дитячі табори та малий бізнес. Зокрема, в Севастополі без світла залишалися щонайменше 100 вулиць.

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По-третє, NYT звертає увагу на вразливість єдиної транспортної артерії Криму — Керченського мосту, який Україна неодноразово атакувала, та повідомляє, що подальше виведення переправи з ладу може перетворити півострів на фактичний «острів».

По-четверте, видання наголошує, що ці удари стали можливими завдяки суттєвому нарощуванню Україною власного виробництва дронів і ракет — зброї, яку президент Володимир Зеленський назвав «санкціями дальньої дії».

Попри тиск Путін в інтерв’ю в неділю заявив, що атаки не вплинуть на його рішучість продовжувати війну, водночас пообіцявши мешканцям Криму забезпечити всі потреби. Однак призначений Москвою керівник півострова Сергій Аксьонов визнав, що великих обсягів пального найближчим часом у продажу не буде.

Удари України по окупованому Криму — останні новини

У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, було здійснено атаки на енергооб’єкти.

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Через атаки Сил оборони окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії терміново евакуюють документи й техніку, а частина чиновників уже виїхала до Краснодарського краю РФ.

Тим часом російські окупанти змоделювали атаку десанту ЗСУ на Крим і розгорнули оборону навіть у Керчі.

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