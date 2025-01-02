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Україна знайшла вразливе місце Путіна: аналітик назвав причину ударів по Києву новорічного ранку

Україна знайшла вразливе місце Путіна: аналітик назвав причину ударів по Києву новорічного ранку

Наслідки атаки на Київ 1 січня. Фото: Тимур Ткаченко

Припинення транзиту російського газу вдарило по Москві.

Припинення транзиту російського газу через територію України стало дуже чутливим ударом по російських інтересах. Зокрема, це показує удар дронами по урядовому кварталу в Києві 1 січня. Київ знайшов вразливе місце "фюрера" Володимира Путіна.

Таку думку висловив аналітик Дмитро Золотухін в колонці для "Форбс".

"Парадоксально, Путін всіляко погрожував закрутити трубу і заморозити європейців. Навіть наказав підірвати свої ж Північні потоки. Європейці дуже боялися і були готові віддати Путіну не тільки Україну, а й своїх дружин і доньок, аби тільки кощей (Путін - Ред.) не піднімав їм ціни. А закрутили вентиль українці. Причому, українці свідомо позбавили себе доходів від транзиту, бо виявилося, що для українців слово "цінності" має цінність, а для європейців слово "values" завжди мало тільки ціну", - наголошує Золотухін.

Він висловив думку про те, що тепер - після закриття транзиту, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган "вичавить з кощея все, що захоче, за використання Південного потоку".

"Яйце кощея ми вразили. Тепер залишилося витягнути та зламати голку. Якщо у Вашингтоні, Берліні та Відні зрозуміють, що зламана голка гарантує до повернення business as usual, то швидко дадуть ATACAMS і TAURUS", - каже аналітик. 

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Того ж ранку армія РФ атакувала Київ. Окупанти вдарили просто по центрі столиці. Загинуло дві людини. 

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