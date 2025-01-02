Україна знайшла вразливе місце Путіна: аналітик назвав причину ударів по Києву новорічного ранку

Припинення транзиту російського газу через територію України стало дуже чутливим ударом по російських інтересах. Зокрема, це показує удар дронами по урядовому кварталу в Києві 1 січня. Київ знайшов вразливе місце "фюрера" Володимира Путіна.

Таку думку висловив аналітик Дмитро Золотухін в колонці для "Форбс".

"Парадоксально, Путін всіляко погрожував закрутити трубу і заморозити європейців. Навіть наказав підірвати свої ж Північні потоки. Європейці дуже боялися і були готові віддати Путіну не тільки Україну, а й своїх дружин і доньок, аби тільки кощей (Путін - Ред.) не піднімав їм ціни. А закрутили вентиль українці. Причому, українці свідомо позбавили себе доходів від транзиту, бо виявилося, що для українців слово "цінності" має цінність, а для європейців слово "values" завжди мало тільки ціну", - наголошує Золотухін.

Він висловив думку про те, що тепер - після закриття транзиту, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган "вичавить з кощея все, що захоче, за використання Південного потоку".

"Яйце кощея ми вразили. Тепер залишилося витягнути та зламати голку. Якщо у Вашингтоні, Берліні та Відні зрозуміють, що зламана голка гарантує до повернення business as usual, то швидко дадуть ATACAMS і TAURUS", - каже аналітик.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Того ж ранку армія РФ атакувала Київ. Окупанти вдарили просто по центрі столиці. Загинуло дві людини.

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