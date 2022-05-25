Україна знижуватиме споживання газу: міністр повідомив деталі

Україна також продовжуватиме перехід на безвуглецеву енергію.

Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба міністерства.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

Галущенко повідомив про намір України знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію. Цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проєктів розбудови енергосектору, які мають розпочатись одразу після завершення війни.

Міністр також наголосив на необхідності забезпечення ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка зараз захоплена російськими військами.

Сторони також обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики.

Герман Галущенко подякував за підтримку України в процесі синхронізації з ENTSO-E і наголосив, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу.

"Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам у значній мірі замістити російський газ", - зазначив він.

Нагадаємо, Луганська область залишилась без газу: зупинено роботу останньої газорозподільної станції.

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