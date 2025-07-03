Україна знову без американської зброї: чому Трамп вдруге заблокував постачання та як це вплине на нашу оборону

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Вперше це сталося в березні після скандалу в Овальному кабінеті під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, коли на нього накинулися Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші, навіть дорікнувши відсутністю костюма. Тоді ЗМІ повідомляли, що американські вантажні літаки з військовою допомогою, що вже перебували в повітрі, навіть були змушені фізично розвернутися. Відвантаження зброї на складах у Польщі теж зупинилося, як і обмін розвідданими з Україною, без яких ми не знаємо, коли Росія запускає балістику.

У березні адміністрація Трампа зробила це в рамках кампанії тиску, щоб Україна погодилася почати перші за три роки прямі переговори з росіянами. Про друге зупинення постачань озброєння стало відомо у вівторок, 1 липня, з американських ЗМІ. Politico та CBS News повідомили, що Пентагон призупинив постачання Україні деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через їхні низькі запаси на складах. Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі це офіційно підтвердила, додавши: «Рішення ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міноборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу».

Financial Times повідомила, що на п’ятницю, 4 липня, планується телефонна розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Минулого тижня на саміті НАТО в Гаазі вони мали особисту 50-хвилинну зустріч, після якої американський президент не виключив надання Україні систем ППО, хоча й додав, що вони потрібні й самим США. Проте вже за тиждень після цього Пентагон зупинив постачання зброї Україні, посилаючись на розпочату оцінку запасів, які «мають відповідати оборонним пріоритетам США».

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Тож які саме види американської зброї Україна більше не отримує? Яка справжня причина другого призупинення постачань? Чи вирішить Трамп продавати Україні озброєння? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зупинили: яку зброю Україна більше не отримує

У середу, 2 липня, Володимир Зеленський заявив, що Київ на робочих рівнях з’ясовує з Вашингтоном усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів для ППО. Того ж дня на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до МЗС України запросили тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, наголосивши, що «будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру».

Пізніше речниця Держдепу Теммі Брюс наголосила, що Пентагон не зупиняв постачання всієї зброї Україні, нагадавши про заяву Трампа щодо його «незмінної прихильності щодо (постачання — Ред.) ракет Patriot».

«Я ще раз підкреслюю, що це не означає припинення нашої допомоги Україні або постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі. Але не варто робити занадто широких висновків. У заяві Міністерства оборони чітко зазначено, що вони мають надійні варіанти», — додала Теммі Брюс.

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Про «надійні варіанти» розповів речник Міноборони США Шон Парнелл. За його словами, зараз триває перегляд озброєнь Пентагону — це потрібно, щоб американська допомога Україні відповідала оборонним пріоритетам Вашингтона.

«Стратегічний замисел президента (Трампа — Ред.) щодо України та Росії — це мир. Він балотувався з цими обіцянками. Мир є його найвищим прагненням. У Пентагоні ми підтримуємо цю ціль. Зараз ми створюємо базу для аналізу, які боєприпаси й куди надсилаються, щоб допомогти президенту (Трампу — Ред.) та міністру оборони (Піту Гегсету — Ред.) ухвалити рішення. За адміністрації Байдена ми роздавали зброю і боєприпаси не замислюючись, скільки у нас їх є», — сказав Шон Парнелл, додавши, що це поєднується з оборонною стратегією та зміщенням уваги США на Індо-Тихоокеанський регіон.

NBC News та The Wall Street Journal повідомили, що йдеться про десятки ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, тисячі боєприпасів калібру 155-мм, Stinger, керовані снаряди та боєприпаси для винищувачів F-16, HIMARS і комплексів NASAMS та деякі інші види озброєнь. Проте за інформацією The Economist, зупинення постачання стосується всіх видів американської зброї, включно з запасними частинами та іншими військовими засобами, і є черговою формою тиску, щоб Україна пішла на болісні поступки на переговорах з Росією.

«В ніч проти 1 липня Пентагон розвернув вантажні літаки, які доставляють ракети-перехоплювачі (для систем — Ред.) ППО та іншу зброю на європейські бази, звідки їх сушею доправляють до України», — йдеться у статті The Economist.

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Інформація щодо зупинки й обміну розвідданими між США та Україною у пресі не з’являлася, тож можна припустити, що Вашингтон продовжує надавати Києву ці дані.

Що стоїть за цим рішенням: Трамп поговорив з Путіним

Водночас інші американські ЗМІ зазначають, що рішення Пентагону щодо зупинення постачань зброї Україні буквально «припадало пилюкою на столі Піта Гегсета» від початку червня. Проте реалізувати його чомусь взялися лише за кілька днів до чергової розмови Трампа з Путіним — у четвер, 3 липня, вони знову поговорили телефоном. І, за словами помічника очільника Кремля Юрія Ушакова, Путін сказав Трампу, що від своїх цілей у війні проти України Росія не відмовиться.

«Дональд Трамп знову порушував питання про якнайшвидше закінчення військових дій. Володимир Путін зі свого боку зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне, переговорне вирішення конфлікту. Наш президент також сказав, що Росія не відступиться від поставлених цілей, тобто усунення всім відомих першопричин, які призвели до нинішнього стану справ, до нинішньої гострої конфронтації», — заявив Ушаков.

Проте замість того, щоб посилити тиск на Росію та змусити Путіна погодитися на безумовне припинення вогню і справжні переговори, адміністрація Трампа не лише послаблює санкції проти «Росатома», дозволяючи йому добудувати АЕС в Угорщині, та низки російських банків, а й зупиняє постачання зброї Україні. Відповідальним за це рішення є Елбрідж Колбі — заступник Піта Гегсета з питань політики — та невелике коло інших радників. Воно застало частину адміністрації Трампа зненацька. Багато посадовців Білого дому просто не були про це поінформовані.

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«Я думаю, що все це зробив цей Колбі. У нас фактично немає радника з питань національної безпеки (після звільнення Майка Волтца цю посаду обіймає держсекретар Марко Рубіо — Ред.). Я навіть не впевнений, що з цього приводу консультувалися з Рубіо. У Білому домі є внутрішні розбіжності», — сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Пізніше телеканал CBS News повідомив, що рішення Пентагону зупинити постачання зброї торкнулося не лише України, а є частиною ширшого перегляду щодо всіх країн, який Піт Гегсет розпочав кілька тижнів тому за вказівкою Дональда Трампа. Щоправда, інформації щодо інших країн, які більше не отримують американську зброю, так само як Україна, так і не з’явилося. До того ж Елбрідж Колбі, який стоїть за цим рішенням, ніколи не вирізнявся приязним ставленням до України та європейського континенту. Він постійно наполягав, що пріоритетом США має бути Китай, навіть якщо доведеться зменшити американську присутність в Європі. А щодо надання Україні військової допомоги Колбі наполягав, що це має бути лише застаріле озброєння, бо новітні системи будуть ключовими в потенційному конфлікті з Пекіном.

Продаж зброї: чи погодиться на це Трамп

«Ми розраховуємо на продовження підтримки з боку США. Є деякі позиції, яких Європа наразі не має, особливо якщо говорити про PAС-3, тобто ракети для систем Patriot. Щодо наших двосторонніх відносин зі США та цієї підтримки я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями матиму розмову з президентом Трампом», — заявив Володимир Зеленський.

В інтерв’ю Fox News генсек НАТО Марк Рютте заявив, що може зрозуміти, чому США мають опікуватися запасами зброї на власних складах. Водночас, за його словами, програш України у війні не відповідає інтересам Америки, нагадавши, що цього року європейські країни нададуть Україні військової допомоги на 35 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку гарантувала передавання Україні 2 млн снарядів до кінця 2025 року. Проте сам Рютте на початку червня визнав, що на сьогодні Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це вчетверо швидше.

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ТСН.ua уже писав, що 40% усієї зброї України на 2025 рік — це вітчизняне виробництво, а 30% — внесок США. Критично важливими для України є американські ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, антидронові боєприпаси, артилерійські установки HIMARS і ракети ATACMS до них, а також американська розвідка. Наприклад, попередження про повітряні тривоги в Україні, зокрема щодо запуску Росією балістики, базуються на даних американських супутників. І супутникова розвідка Європи, на жаль, поки що теж не може замінити можливості США.

До того ж варто нагадати, що Україна досі отримувала американську зброю, передбачену військовою допомогою, яка ухвалювалася ще адміністрацією Джо Байдена. Про останній пакет Білий дім оголосив у січні. Після інавгурації Трампа нових пакетів ми не отримували вже понад 5 місяців. Новий законопроєкт щодо військової допомоги Україні Білий дім у Конгресі не ініціював. Тож і без другого зупинення постачань Києву американської зброї, за оцінками західних фахівців, «допомога Байдена» вичерпалася б уже цього літа. Тобто з дефіцитом зброї — артилерійських боєприпасів, систем ППО та ракет-перехоплювачів до них, а також ракет до HIMARS, включно з ATACMS — Україна так чи інакше зіткнулася б уже наприкінці серпня цього року.

Україна разом з європейськими союзниками сподівається, що адміністрація Трампа зрештою ухвалить рішення щодо продажу Україні зброї. Фінансуватися це може частково з європейських коштів і доходів від заморожених російських активів. Це, наприклад, уже робить Британія. До того ж Київ активно лобіює рішення щодо використання, власнеЮ самих заморожених грошей Центробанку РФ, а не лише доходів, які вони генерують, на покриття закупівель зброї для України. Проте деякі європейські країни досі блокують це рішення.

Дата публікації 12:24, 03.07.25 Кількість переглядів 153 Замороження зброї для України від США! Росія не стримує радості! Що ж відбувається?