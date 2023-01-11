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Україна знову імпортує з Європи електроенергію: чи вплине це на графіки відключення світла

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Україна знову імпортує з Європи електроенергію: чи вплине це на графіки відключення світла

Обсяги постачання залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків.

Від 1 січня Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії із європейських країн. У Міненерго розраховують, що постачання збільшуватиметься.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко для інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна". 

За його словами, це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.

"Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав він. 

Щодо обсягів постачання, Галущенко наголосив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

Він додав, що питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів. Це не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".

В Україні почалися аварійні відключення світла

В Украні станом на 11 січня зростає дефіцит потужності електроенергії. Причиною є зниження температури на сході та в центрі країни. До всіх областей доведені ліміти споживання. Вони діють упродовж всієї доби - від 00:00 до 24:00.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі. Зокрема, внаслідок зниження температури збільшується споживання електрики.

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