Україна знову імпортує з Європи електроенергію: чи вплине це на графіки відключення світла

Обсяги постачання залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків.
Від 1 січня Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії із європейських країн. У Міненерго розраховують, що постачання збільшуватиметься.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко для інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".
За його словами, це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.
"Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав він.
Щодо обсягів постачання, Галущенко наголосив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.
Він додав, що питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів. Це не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".
В Україні почалися аварійні відключення світла
В Украні станом на 11 січня зростає дефіцит потужності електроенергії. Причиною є зниження температури на сході та в центрі країни. До всіх областей доведені ліміти споживання. Вони діють упродовж всієї доби - від 00:00 до 24:00.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі. Зокрема, внаслідок зниження температури збільшується споживання електрики.
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