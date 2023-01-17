Україна знову проситиме партнерів про ATACMS, якщо Росія отримає іранські ракети — військовий експерт

Україна знову порушуватиме питання щодо отримання ракет ATACMS через загрозу передавання Росії балістичних ракет з Ірану.

Існує загроза, що Росія отримає балістичні ракети від Ірану. Це може знову порушити питання про передавання Україні ракет ATACMS.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

За його словами, у цій ситуації Україна має застосовувати розвідку та всі наявні засоби ураження. Однак для знищення пускових установок на території РФ ЗСУ все ще потребють ракети ATACMS. Тому Україна знову може просити далекобійні крилаті ракети, які є в розпорядженні країн НАТО.

"Ситуація з підняттям рівня терористичної загрози має супроводжуватись адекватним рівнем протидії. В цьому сенсі ATACMS з функцією удару по місцях базування російських або іранських пускових на території Росії може бути елементом переговорів з американцями. Зокрема, що вони будуть використовуватись, в тому числі для цих завдань", - сказав Згурець.

Також у разі використання Росією іранських балістичних ракет Україна підніматиме питання про отримання ракет повітряного базування та комплексів ППО.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що 2023 року Україна отримає балістичні ракети ATACMS, дальністю до 300 км, а також сучасні дрони.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також натякнув на шанси України отримати від Заходу танки та ракети дальністю дії 100-200 км плюс (йдеться про ATACMS).

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