Україна знову видаватиме паспорта чоловікам за кордоном - дані про них передадуть до Міноборони

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і які подали документи до 25 квітня 2024 року до держпідприємства "Документ", зможуть від сьогодні отримати виготовлені паспорти.

Про це повідомила 17 лютого заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

"Місяць тому президент (Володимир Зеленський — ред.) доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні почали видавати", — написала чиновниця.

Державна міграційна служба уточнила, що чоловіки зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.

"Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії", – йдеться у повідомленні.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі паспортів надсилатимуться у порядку черговості подання документів.

Нагадаємо, у постанові від 16 серпня 2024 року Кабмін затвердив новий порядок видавання паспортів чоловікам призовного віку за кордоном, який є на сьогодні чинним. І з нього випливає, що військово-облікові документи мають перевіряти у тих, хто подав заявки на нові документи.

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