Генерал США заінтригував заявою про Кримський міст: Україна «знищить у потрібний момент»

Кримський міст / © Associated Press

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Колишній командувач військами США у Європі генерал США Бен Годжес впевнений, що Україна зруйнує Кримський міст, знайшовши «потрібний момент» для удару.

Таку думку генерал США висловив у проєкті «Український фокус. Ранок» на Slawa.TV та «Еспресо».

Він вважає, що деокупація Криму є «найважливішою частиною цієї війни».

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«Той, хто контролює Крим, контролює й узбережжя Чорного моря. Тому повернення Автономної Республіки Крим, на мій погляд, є найважливішою частиною цієї війни», — зазначив Годжес.

Генерал США висловив захоплення тим, як українські сили застосовують озброєння проти окупантів. Щоб зробити Крим непридатним для росіян, Україна використовує далекобійні та середньої дальності дрони, а також морські безпілотники, спеціальні операції та ракети.

«І використання середньої дальності дронів та озброєння для ураження мостів є надзвичайно ефективним засобом. Звичайно, ми хочемо побачити колапс Кримського мосту та його знищення. Він уже був суттєво пошкоджений, і росіяни вже не можуть перевозити через нього важкі вантажі, як раніше. І в мене є впевненість, що Генеральний штаб рухатиметься в цьому напрямку і знищить Кримський міст у потрібний момент», — сказав Годжес.

Ізоляція Криму — останні новини

На тлі постійних атак України по важливих об’єктах окупаційної армії експерти говорять про неминучу ізоляцію Криму. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді заявив про швидку блокаду півострова, оскільки українські сили перерізали всі сухопутні шляхи і продовжують завдати ударів.

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Через систематичні атаки у Криму виникла паливна криза. Місцеві стоять в чергах навіть уночі в надії отримати пальне, яке розбирають за лічені секунди. Аналітики зазначають, що українські удари поблизу ключових транспортних вузлів змушують Росію обмежувати перевезення, зокрема через Керченський міст.

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