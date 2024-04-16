Україна зробить запит на скликання засідання Ради "Україна – НАТО": Зеленський звернувся до українців

Україна зробить запит на скликання засідання Ради "Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 16 квітня.

Президент розповів про головне за цей день.

"Перше – була доповідь Сирського та Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання очевидне – максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта.

– була доповідь Сирського та Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання очевидне – максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта. Друге – була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ. І про убезпечення від внутрішніх загроз, і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби справді ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую! А також відзначу працівників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять усе, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що б’є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну, Службі безпеки України, усім спеціальним службам і підрозділам, які роблять усе для захисту нашої держави та людей.

– була доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ. І про убезпечення від внутрішніх загроз, і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби справді ефективні у знищенні ворога. Я хочу сьогодні особливо відзначити результати воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Вони ефективно знищують російські ЗРК. Дякую! А також відзначу працівників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять усе, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що б’є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну, Службі безпеки України, усім спеціальним службам і підрозділам, які роблять усе для захисту нашої держави та людей. Третє. Провів підготовчу нараду: секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", – зазначив очільник держави.

Володимир Зеленський відреагував на загибель воїна Павла Петриченка.

"Важливо сьогодні сказати й про автора відповідної петиції – петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія зараз. Це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко – воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам’ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність. Я упевнений: так і буде", – наголосив президент.

Також Володимир Зеленський розповів про кроки, які зроблено для отримання реальної допомоги.

"І ще одне. Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі – у наших відносинах із партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності в захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, справді рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз і щоб зробити результативним перший Глобальний саміт миру в червні. Ми дякуємо всім лідерам і державам, які за цей тиждень висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз за зусилля Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію – за сигнали, які ми почули з Пекіна. Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали", – зазначив президент.

Термінові новини від Зеленського! Доповідь Сирського і Умєрова! Запит до Ради "Україна - НАТО"

Нагадаємо, Зеленський розкритикував ідею спікера Палати представників США Майкла Джонсона розділити на чотири окремі законопроєкти допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та витрати на інші пріоритети нацбезпеки.

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