Укрaїнa
173
2 хв

Україна зробила важливу заяву про територіальні питання

Кислиця назвав відправну точку у розмовах про територіальні питання України та Росії.

Олена Капнік
Війна.

Війна. / © Associated Press

“Відправною точкою” для двосторонніх переговорів України і агресорки Російської Федерації щодо територіальних питань має бути теперішня лінія зіткнення.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю для “Суспільного”.

“Ми маємо вирішити, який буде режим цієї контактної лінії. У це входить чимало і воєнних, і гуманітарних питань, тому потрібно говорити. Ви ж як будуєте хату? Спочатку фундамент, потім дах – а не навпаки. На жаль, мабуть, у росіян інша технологія побудови їхніх ізб. Вони, мабуть, із даху будують”, - висловився представник українського МЗС.

За його словами, питання територій належить до сфери двосторонніх переговорів. Кислиця каже, зокрема, президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті заявив українській стороні, що це саме їм вирішувати, як розв’язувати територіальне питання.

Дипломат також заявив, що Крим – це територія України, а тому ніхто не збирається визнавати півострів російським.

“На зустрічі в понеділок нічого подібного не звучало. Мені невідомо про те, що в українському уряді хтось обговорює сценарії визнання Криму російським” - пояснив він.

Нагадаємо, представник президента США Стів Віткофф зробив заяву про територіальні поступки заради миру. Зокрема, він наголосив на тому, що поступатися територіями чи ні — це рішення тільки українського народу.

Зауважимо, видання Wall Street Journal написало, що Володимир Путін представив адміністрації президента США Дональда Трампа план припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на територіальні поступки з боку Києва.

173
