Україна зробила величезний крок до миру: Кремль висунув нові вимоги та зриває перемир’я

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Україна зробила крок назустріч перемир’ю, заявивши про готовність до взаємного припинення ударів по об’єктах енергетики. Водночас Кремль замість конкретної згоди висунув нові вимоги та продовжує наполягати на своїх умовах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Україна готова до припинення ударів по енергетиці

15 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до взаємного припинення вогню щодо енергетичних об’єктів на тлі наполягання президента США Дональда Трампа на такому кроці. Він заявив, що Україна готова підтримати взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі та вжити заходів для деескалації.

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Водночас президент наголосив, що участь України в такому припиненні вогню залежить від того, чи зможуть партнери зі США гарантувати, що Росія справді готова зупинити війну та припинити удари по українській критичній інфраструктурі.

Україна вже неодноразово пропонувала взаємне припинення вогню, зокрема, мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль раніше неодноразово відхиляв такі пропозиції.

У Кремлі назвали ідею «дуже гарною», але висунули умови

Речник Кремля Дмитро Пєсков 15 вересня заявив, що запропоноване США припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури є «дуже гарною ідеєю» та «гарною ініціативою». Водночас він заявив, що припинення ударів по енергетиці нібито не вирішить проблем світового енергетичного ринку.

За словами Пєскова, Росії необхідно, щоб Захід скасував санкції проти неї, що дозволило б Москві «наситити» світовий ринок російськими енергоносіями.

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Таким чином, Кремль не підтвердив готовність до конкретного взаємного припинення ударів, натомість пов’язав це питання з іншими вимогами.

Лавров заявив, що позиція Росії не змінилася

На цьому тлі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 вересня заявив, що Москва «корінним чином не змінила своєї позиції» від початку війни. Фактично Лавров підтвердив прихильність Росії до її початкових воєнних цілей в Україні.

Він повторив вимоги, які Володимир Путін висував ще до повномасштабного вторгнення: недопущення розширення НАТО до кордонів Росії, забезпечення прав російськомовного населення в Україні, а також так звані «демілітаризація» та «денацифікація» України.

На думку аналітиків, Кремль продовжує уникати конкретних кроків до деескалації та натомість наполягає на виконанні Україною своїх вимог.

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«Енергетичне перемир’я» — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ начебто погодилися на енергетичне перемир’я. За його словами, дві країни домовилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова не завдавати ударів у відповідь по Росії, але за умови, що партнери гарантують припинення російських атак.

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