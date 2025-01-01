Україна зупинила транзит російського газу – Міненерго

Сьогодні, 1 січня, о 07:00, Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Ми зупинили транзит російського газу – це історична подія. росія втрачає ринки, вона зазнає фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення відмовитися від російського газу, і ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Українська сторона завчасно проінформувала міжнародних партнерів про припинення транзиту.

Що це означає для України?

З початком нового року газотранспортна система України повністю перейшла на режим без транзиту російського газу. Інфраструктура була завчасно підготовлена, що гарантує надійне газопостачання українських споживачів без залежності від транзиту російського ресурсу.

Відновлення транзиту можливе, але не російського газу (наприклад, азербайджанського) на запит Єврокомісії. Адже за Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана транзитувати російську трубопровідну нафту й газ до Європи. Їхні найбільші споживачі в ЄС – це Угорщина та Словаччина.

Лише на постачаннях нафти через нафтопровід "Дружба" Росія щорічно заробляє близько $6млрд, ще близько $5млрд – на продажі газу, що йде нашою ГТС. Водночас Україна $150 млн на транзиті нафти та $800 млн – на транзиті газу. Проте не всі вони йдуть до бюджету у вигляді чистого прибутку. Більша їхня частина покриває обслуговування, власне, самого транзиту.