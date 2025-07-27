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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна зупиняє зобов’язання за ключовим європейським договором – МЗС

Україна оголосила про зупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі. У МЗС це назвали наступним кроком після виходу з Оттавської конвенції.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
МЗС України

МЗС України

Україна зупиняє виконання зобов’язань за Договором про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Про це повідомило МЗС після Наради керівників закордонних дипломатичних установ.

У міністерстві пояснили, що це рішення є логічним продовженням кроків зі зміцнення національної безпеки. Йдеться про послідовну адаптацію оборонної політики України до умов повномасштабної війни з Росією.

“Це наступний крок для посилення України після зупинення дії Оттавської конвенції”, — йдеться в заяві МЗС.

ДЗЗСЄ — це міжнародний договір, який передбачає ліміти на кількість важкого озброєння, зокрема танків, бронемашин, артилерії, бойових літаків і ударних вертольотів, які може мати держава.

Цей документ втратив актуальність у безпековій архітектурі Європи після агресії Росії. РФ припинила участь у договорі ще у 2007 році, а офіційно вийшла з нього у 2023-му.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняла використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Тепер Україна юридично звільнилася від ще одного обмеження в оборонній сфері.

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