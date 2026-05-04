Україна звернулася до партнерів через оголошене перемир’я

Сибіга закликав партнерів підтримати ініціативу припинення бойових дій / © Associated Press

Реклама

Україна закликала міжнародних партнерів підтримати ініціативу повного припинення бойових дій, наголосивши, що мир не може залежати від символічних дат чи святкувань.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр прокоментував позицію президента Володимира Зеленського щодо можливого перемир’я.

Реклама

За його словами, якщо Москва справді готова припинити війну, вона може зробити це негайно, а саме вже найближчої ночі. Україна своєю чергою готова до припинення вогню від опівночі проти 6 травня.

Україна чекає на реакцію світу

Сибіга наголосив, що Київ звернувся до всіх партнерів, міжнародних організацій і держав, які підтримують мир, із проханням підтримати цю ініціативу.

«Це серйозна пропозиція, щоб завершити війну та перейти до дипломатії», — підкреслив він.

Голова МЗС акцентував, що людські життя мають значно більшу цінність, ніж будь-які «паради» чи «святкування», на які може орієнтуватися Росія.

Реклама

За його словами, саме 6 травня стане показовою датою, яка продемонструє справжні наміри Кремля — чи готова Росія до миру, чи продовжить військову агресію.

Нагадаємо, до України не надходило офіційне звернення від Росії щодо «модальності припинення бойових дій», про що заявили в Кремлі. Водночас Київ оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

Новини партнерів