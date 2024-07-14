Україна звернулася до агентства ООН з прав власності через привласнення Росією "Мелітопольської черешні"

Україна звернулася до Генеральної асамблеї Всесвітньої інтелектуальної власності щодо реакції на привласнення Росією географічного зазначення “Мелітопольська черешня”.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

Як зазначається, в Росії Федеральна служба з інтелектуальної власності заявила про реєстрацію назви “Мелітопольська черешня”. Йшлося про те, що українська черешня стала першим зареєстрованим регіональним брендом з тимчасово окупованих територій України.

Крім того, Роспатент закликав представників тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області реєструвати свої бренди та інші об’єкти інтелектуальної власності для "просування своїх товарів та послуг на ринках". Для цього їм пообіцяли надати "усю необхідну допомогу".

Що цікаво, інформація про це з’явилася на тлі Генеральної асамблеї ВОІВ. Це не перший випадок, коли РФ привласнила інтелектуальну власність України. У РФ незаконно зареєстровані такі кримські вина, як "Балаклава", "Магарач", "Новий Світ", "Меганом", що також є географічними зазначеннями України.

Сама ж “Мелітопольська черешня” як географічне значення з’явилася у липні 2020 року. Країною походження вказана саме наша держава в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Дуже складно вживати в одному реченні слова "Росія" та "інтелектуальна власність", бо Москва довела, що ніколи не поважала ані права, ані власності, ані здобутків інших", - наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів

Дії Росії - це черговий злочин проти національного надбання українців.

Директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офісу) Олена Орлюк зазначила, що це - черговий злочин країни-терористки проти національного надбання українців.

"Росія вбиває наших дітей, стирає в попіл наші міста і нашу самоідентифікацію. Те, що Роспатент фактично вкрав українське географічне зазначення, - черговий доказ жалюгідності Москви. Не маючи свого спадку, вони окуповують, крадуть і приписують собі чужі здобутки", - підкреслила директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офісу) Олена Орлюк.

Нагадаємо, що окупанти відібрали у фермерів увесь врожай черешні - масово везуть з Мелітополя до Криму

Читайте також: