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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Україна жива!": захисник поділився емоціями після звільнення з полону

Під час обміну полоненими 14 червня до України повернулися поранені та хворі бійці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обмін полоненими 14 червня

Обмін полоненими 14 червня

У суботу, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Один зі звільнених бійців поділився своїми емоціями з журналістами.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Український воїн висловив щиру радість від того, що його повернули додому.

“Я вдома! Я вільний! Я в Україні! В мене навіть слів, щоб висловити свої відчуття…Головне, що наша Україна жива, і все гаразд було в нас, наших рідних, близьких. Чекаємо з нетерпінням нашої зустрічі. Дякую!”, — поділився звільнений боєць.

Нагадаємо, у суботу, 14 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. Він відбувся за домовленостями у Стамбулі. Додому повернулися захисники, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.

За словами президента Зеленського, багато військових, які повернулись сьогодні, багато тих, хто був у полоні ще від 2022-го. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

В Головному управлінні розвідки уточнили, що відбувся обмін полоненими у категорії “поранені та важкохворі”. Більшість визволених з полону — офіцери. Серед звільнених є бійці, які молодші 25 років. Значна частина захисників потрапили до полону під час оборони Маріуполя. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

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