Українці 75 тисяч разів купили книжки за "тисячу Зеленського": які найпопулярніші

Українці 75 тисяч разів купили книжки на так звану "тисячу Зеленського" за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже місяць українці поступово отримують та витрачають 1000 грн від держави. Частина інвестує кошти в саморозвиток – 75 000 разів українці придбали книжки за "Зимову єПідтримку", – сказав міністр.

Федоров назвав книжки, які купують найчастіше:

"Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест;

"Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер;

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка;

"Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич;

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина;

"Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер;

"Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла;

"Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса;

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон;

"Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину.

Вже відомо про перші випадки шахрайства. Так, ми писали, що на Буковині жінка хотіла отримати "тисячу Зеленського", а втратила майже 100 тис. грн.

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