Українці більше не отримуватимуть соцвиплати у Польщі: коли планують скасувати

У Польщі заявили, що період, коли українці масово тікали від війни, закінчився. Тож від наступного року біженцям у Польщі більше не платитимуть.

Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які втекли до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це в інтерв'ю PAP заявив речник уряду РП Пьотр Мюллер.

“Ці рішення, які було ухвалено після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться”, - сказав Мюллер.

Він додав, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність вже у першому кварталі наступного року. Мюллер сподівається, що “просто не буде потреби їх продовжувати”.

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.

Нагадаємо, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такими чином наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців. Однак у наступному році експерти очікують, що цей приріст може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертається додому чи їде до країн Західної Європи.

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