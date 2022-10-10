Українці будуть отримувати нову грошову допомогу у розмірі 2200 гривень: про кого йдеться

Від 20 жовтня 2022 року українці почнуть отримувати ще одну фінансову допомогу у розмірі 2200 гривень. Що про це відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мешканці нещодавно звільнених територій від російських окупантів отримають грошові виплати від Міжнародної організації з міграції. Також передбачена додаткова допомога від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Грошові виплати розраховані на всіх мешканців, які не виїжджали з раніше окупованих російськими військами територій, незалежно від статі та віку.

Допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вже почали отримувати жителі звільнених від окупантів населених пунктів. Зокрема, її отримали мешканці таких областей: Харківська, Херсонська, Донецька. Виплати здійснюються Укрпоштою.

Що робити, щоб отримати кошти

Грошова допомога від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції

Для отримання грошової допомоги слід звернутися до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій. Потрібно надати всі необхідні документи, а також підписати заявку.

Після цього людину внесуть до відповідних списків.