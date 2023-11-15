Українці частіше обирали Німеччину та Чехію: дані дослідження міжнародних автобусних перевезень

Національний оператор автобусних перевезень KLR Bus опублікував результати дослідження об’єму власних пасажирських перевезень між Україною та європейськими країнами станом на кінець третього кварталу 2023 року.

Перевізник відмічає збільшення обсягу пасажиропотоку Україна-Чехія на 68% порівняно з попереднім кварталом. Кількість українців, що скористалися послугами перевізника, перевищила 17 тисяч осіб. Найбільш привабливим містом стала Прага. В період з липня по вересень 2023 року разом з KLR Bus її відвідали майже 3,5 тисяч українців.

В той же час збільшилась і кількість подорожуючих до Німеччини. За даними компанії більше 45 тисяч наших співвітчизників (а це на 28,5% більше ніж у 2-му кварталі 2023 року) придбали квитки на автобус та відвідали Німеччину та повернулися додому.

У звіті перевізник зазначив й найпопулярніші міста, які найчастіше обирали українці для поїздок: Берлін, Гамбург, Франкфурт, Штутґарт та Лейпциг.

Серед європейських країн-лідерів, куди бажають потрапити українці, залишається Польща. Кількість людей, що здійснили поїздку до Польщі завдяки оператору міжнародних перевезень KLR Bus, зросла на 20% та склала більше 42 тисяч пасажирів. Найчастіше їздили до Варшави та Кракова (близько 5 тисяч пасажирів до кожного з міст).

На відміну від Польщі, де спостерігаються явні лідери по кількості відвідувань українцями, кількість подорожуючих до німецьких міст розподілена більш рівномірно. Це 800-1800 пасажирів до кожного.

Також у звіті йдеться про збільшення числа пасажирів, що повертаються в Україну. Їх кількість зросла більш ніж на 26% порівняно з попереднім кварталом. Повертались українці частіше до Львова.

Загалом, варто відзначити, що закриття неба для цивільної авіації у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення суттєво вплинуло на збільшення кількості пасажирів, що були вимушені скористались послугами автобусних чи залізничних перевізників. Проте бажаючі дістатись Європи зі східних, центральних та південних областей України автобусом пасажири зіткнулися з проблемою скасування рейсів міжнародними та навіть деякими українськими перевізниками. В той же час оператори ринку, які надають послуги невеликими мікроавтобусами, часто не в змозі задовольнити потреби усіх бажаючих потрапити до Європи.

А от великі національні перевізники з самого початку повномасштабного вторгнення підтверджують свою надійність та не припиняють свою роботу по всій території України. Так автобусами KLR Bus можна дістатись Німеччини, наприклад, із Запоріжжя, Херсону чи Харкова.

KLR Bus - українська компанія, яка уже понад 10 років здійснює пасажирські перевезення з України до Німеччини, Чехії, Польщі, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Франції, Швейцарії, Словаччини та Люксембургу.

Автопарк KLR Bus складається з більш ніж 80-ти комфортабельних автобусів Setra та Van Hool, обладнаних всім необхідним для зручної поїздки: кондиціонером, безкоштовним wi-fi, аудіо- та відеосупроводом. В дорозі пригощають чаєм та кавою, можна зігрітись теплими пледами чи скористатись туалетом.

Для бронювання чи покупки квитків створено простий та інтуїтивно зрозумілий сайт, додатки для Android та iOS, а колл-центр перевізника працює цілодобово та має прямі телефонні лінії в Україні та Європі.