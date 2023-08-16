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"Українці чекають на звільнення": у ГУР прокоментували "вибори" на окупованих територіях

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Українці чекають на звільнення": у ГУР прокоментували "вибори" на окупованих територіях

Речник ГУР Андрій Юсов / Фото: УНІАН

Громадяни України на ТОТ не сприймають окупантів і чекають на ЗСУ.

Загарбники готуються до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Найімовірніше, туди завезуть росіян для імітації й постановки процесу.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Мова не лише про вибори. Скрізь, де потрібно імітувати державотворення чи інтеграції тих територій до російської неоімперії завозять росіян-вчителів, росіян-правоохоронців, росіян-робітників", – наголосив представник ГУР.

Це означає, продовжив він, що українське місцеве населення сприймає росіян як окупантів і Росію як агресора. Будь-які злочинні дії ворога воно переважно не сприймає й відторгає їх. Так, українці чекають на повернення та звільнення.

Нагадаємо, російські загарбники на окупованих територіях Херсонської області створили так звані "школи молодого виборця". Їхня мета полягає в тому, щоб підготувати старшокласників до "виборів" президента РФ.

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Дата публікації
Перегляди
383
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