Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українці до 1 липня мають сплатити податки за "зайві" квадратні метри зі своїх квартир: що відомо

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1844
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українці до 1 липня мають сплатити податки за "зайві" квадратні метри зі своїх квартир: що відомо

Українцям до 1 липня необхідно сплатити податки за свої квартири. / Фото: Pexels

Сплачувати податки необхідно до податкової служби за місцем своєї реєстрації.

Українцям до 1 липня необхідно сплатити податки за свої квартири. Розмір податку залежить від площі житла, доведеться сплатити лише за "зайві" квадратні метри.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що "зайвими" квадратними метрами вважається площа квартири від 60 квадратів (налог нараховують на кожен наступний метр) та будинок від 120 квадратів.

"Платити потрібно за минулий рік, сума податку становить до 1,5% мінімалки. На даний момент це 97,5 грн. Після отримання платіжки (до 1 липня) є 60 днів для того, щоб без штрафу сплатити налог", - йдеться у повідомленні.

Для прикладу, за квартиру площею 100 квадратних метрів потрібно заплатити за 40 квадратів. Це 3900 грн. Якщо у вас є будинок і квартира, загальна площа повинна становити до 180 квадратів.

Платити налоги за нерухомість не потрібно в таких випадках:

  • якщо нерухомість перебуває в зоні бойових дій;
  • якщо нерухомість розташована в окупованій зоні;
  • якщо нерухомість знищена внаслідок бойових дій.

Сплачувати налоги необхідно до податкової служби за місцем реєстрації.

Нагадаємо, в  Україні у квітні набув чинності наказ Мінфіну про зміну реквізиту "Призначення платежу" у податкових платіжках. Так, до 30 червня ФОП можуть прописувати цей реквізит у старому форматі, однак від 1 липня формат втратити силу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1844
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація