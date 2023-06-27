Українці до 1 липня мають сплатити податки за "зайві" квадратні метри зі своїх квартир: що відомо

Сплачувати податки необхідно до податкової служби за місцем своєї реєстрації.

Українцям до 1 липня необхідно сплатити податки за свої квартири. Розмір податку залежить від площі житла, доведеться сплатити лише за "зайві" квадратні метри.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що "зайвими" квадратними метрами вважається площа квартири від 60 квадратів (налог нараховують на кожен наступний метр) та будинок від 120 квадратів.

"Платити потрібно за минулий рік, сума податку становить до 1,5% мінімалки. На даний момент це 97,5 грн. Після отримання платіжки (до 1 липня) є 60 днів для того, щоб без штрафу сплатити налог", - йдеться у повідомленні.

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Для прикладу, за квартиру площею 100 квадратних метрів потрібно заплатити за 40 квадратів. Це 3900 грн. Якщо у вас є будинок і квартира, загальна площа повинна становити до 180 квадратів.

Платити налоги за нерухомість не потрібно в таких випадках:

якщо нерухомість перебуває в зоні бойових дій;

якщо нерухомість розташована в окупованій зоні;

якщо нерухомість знищена внаслідок бойових дій.

Сплачувати налоги необхідно до податкової служби за місцем реєстрації.

Нагадаємо, в Україні у квітні набув чинності наказ Мінфіну про зміну реквізиту "Призначення платежу" у податкових платіжках. Так, до 30 червня ФОП можуть прописувати цей реквізит у старому форматі, однак від 1 липня формат втратити силу.