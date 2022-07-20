Українці довіряють партіям Зеленського, Кличка та Притули, а Арестович їм просто подобається - дослідження

Серед українських державних діячів українцям найбільш до вподоби Володимир Зеленський, Олексій Арестович та Віталій Кличко.

Про це свідчать щойно опубліковані результати опитування National Democratic Institute "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України".

Згідно з результатами опитування, президент Володимир Зеленський подобається 88% респондентів, Олексій Арестович – 65%. На третьому місці рейтингу – Віталій Кличко, до якого позитивно ставляться 63% українців.

У рейтингу політичних сил, до яких українці ставляться позитивно, на першому місці також президентська партія "Слуга народу" - 46%. На другому - політична сила Сергія Притули -32%.

На третьому місці рейтингу - партія "УДАР Віталія Кличка" з 31% підтримки.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю. Польові роботи виконував Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентативні для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами.