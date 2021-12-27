Українці купили залізничних квитків на 42 мільйони за "тисячу Зеленського"

В "Укрзалізниці" розповіли, скільки українців потратили "тисячу Зеленського" на квитки.

Українці придбали вже більше 100 тисяч квитків на поїзди за програмою "єПідтримка" (1000 гривень від держави за вакцинацію від COVID-19).

Про це інформує "Укрзалізниця".

За час дії програми станом на сьогодні пасажири витратили на залізничні квитки більше 42 млн гривень. Середній чек однієї транзакції складає 420 грн.

В компанії нагадали, що ліміт за оплатою залізничних квитків карткою "єПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній. Тобто можна обрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 грн.

Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка". Повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.

Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

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