Українці масово скаржаться на збої в роботі "Київстару": що сталося і що кажуть у компанії

Українці масово скаржаться на збої в роботі "Київстару": що сталося і що кажуть у компанії

Українці з різних регіонів держави почали ввечері 26 квітня масово скаржитись на збої у роботі мобільного оператора "Київстар". Зокрема, користувачі в соцмережах пишуть, що мобільна мережа недоступна, а вай-фай ледь працює.

У компанії "Київстар" повідомили, що знають про збій та намагаються усунути проблему.

"Вже майже дві години номер чомусь став незареєстрований у мережі, мережа "Київстар" недоступна. Вай-фай ледве дихає, за межами дому – ні зв'язку, ні Інтернету. А як же можливість переключитися на мережі інших операторів? Теж немає доступу до інших мереж", – написала користувачка з Кривого Рогу у коментарях під однією з публікацій компанії..

"Те ж саме! Київська область", – додала ще одна користувачка.

"Львівська область, Яворівський район. Немає мобільного зв'язку", – йдеться у ще одній зі скарг.

У компанії "Київстар" запевнили, що найближчим часом все полагодять і послуги працюватимуть у повному обсязі.

"Ми перепрошуємо за складнощі у роботі деяких сервісів. Відбувся короткостроковий збій в роботі інформаційних систем "Київстар". Наші спеціалісти вже працюють над його якнайшвидшим усуненням. Обіцяємо, що найближчим часом все полагодять й послуги будуть працювати у повному обсязі", – йдеться у повідомленні компанії.

Скриншот

Нагадаємо, напередодні українська розвідка повідомила, що російські війська у Харківській області "впроваджують" рублі та підключають мобільний оператор РФ.

Що робити у разі вимкнення мобільного зв'язку та інтернету

Читайте також: