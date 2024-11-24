Українці масово повертаються в окупований Маріуполь: яка причина

Близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

Про це розповів народий депутат та член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, через війну Росії проти України з Маріуполя виїхало близько 200 тис. людей. Однак кожен третій з них повернувся в окуповане місто. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. Загалом в Україні проживають близько 5 млн внутрішньо переміщених людей.

На думку нардепа, головною причиною повернення є те, що переселенці на підконтрольній Україні території не змогли влаштувати нове життя.

"Вони не отримали належної допомоги від держави – ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо. Велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані", – каже Ткаченко.

Він розповів, з якими труднощами зіткнулися переселенці в тилових містах.

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"Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати – вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання", – розповів нардеп.

Раніше очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк визнала, що Україна провалила політику з підтримки ВПО, тому люди повертаються в окупацію.

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