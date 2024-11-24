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Українці масово повертаються в окупований Маріуполь: яка причина

Українці масово повертаються в окупований Маріуполь: яка причина

Окупанти зносять будинки Маріуполя / Фото: Маріупольська міська рада

На окуповані території повернулись близько 150 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

Про це розповів народий депутат та член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, через війну Росії проти України з Маріуполя виїхало близько 200 тис. людей. Однак кожен третій з них повернувся в окуповане місто. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. Загалом в Україні проживають близько 5 млн внутрішньо переміщених людей.

На думку нардепа, головною причиною повернення є те, що переселенці на підконтрольній Україні території не змогли влаштувати нове життя.

"Вони не отримали належної допомоги від держави – ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо. Велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані", – каже Ткаченко.

Він розповів, з якими труднощами зіткнулися переселенці в тилових містах.

"Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати – вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання", – розповів нардеп.

Раніше очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк визнала, що Україна провалила політику з підтримки ВПО, тому люди повертаються в окупацію.

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