Українці масово протерміновують введення другої дози COVID-вакцини: чим це небезпечно

Щеплення проти COVID-19 захищають життя та здоров’я.

Близько 110 тисяч українців протермінували введення другої дози вакцини проти COVID-19.

Про це розповів головний державний санітарний лікар на брифінгу 14 грудня.

Також читайте Операція "вакцинація": як військовому вдалося щепити майже всю Португалію і якими методами заохочують в Україні

"Зараз обов’язок кожної людини – захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Разом з тим, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу", - наголосив Кузін.

Крім того, головний санлікар нагадав, що мінімально можливі інтервали для Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Водночас, дані електронної медичної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень свідчать, що невакциновані мають у п'ятеро вищий ризик госпіталізації та у майже 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

"Дані вкотре доводять, що щеплення захищають життя та здоров’я", - підсумував Кузін.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.