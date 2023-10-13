Українці можуть бути серед полонених у бойовиків ХАМАСу: як їх шукають

У полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України, про що свідчить попередня інформація від ізраїльської сторони, яку наразі не вдалося підтвердити.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив у ефірі "Суспільного".

Що відомо про українців у полоні ХАМАсу

Посол в Ізраїлі поінформував, що місце перебування певної кількості українців досі не відоме.

"Не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", – розповів Корнійчук.

За його словами, під час розшуку українців дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

Як шукають українців у Ізраїлі

"На постійній основі шукаємо людей – і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих українців – ред)", – розповів Корнійчук.

Він також повідомив, що із сімох загиблих в Ізраїлі українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт.

"Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їніх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта – це місцеві мешканці", – пояснив дипломат.

Нагадаємо, через напад ХАМАСу на Ізраїль кількість загиблих українців зросла до семи. Це дані на 12 жовтня. Ще дев’ятеро українців були поранені і така ж кількість вважається зниклими безвісти.

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