"Українці можуть бути взірцем, як боротися і вірити в свої сили": політичний аналітик про майбутнє України після війни

В майбутньому українці зможуть допомагати іншим країнам, якщо Росія влаштовуватиме провокації на їхніх кордонах та стати взірцем того, як нації вірити в свої сили і боротися..

Про це ТСН.ua розповів політичний аналітик, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв.

"Українці ніколи не любили сильного централізму. Я вважаю, що великий плюс - це те, що стало більше української мови. Друге - це зв'язки і розуміннятого, що українська держава - потужна, і ми можемо одне одному допомагати. Ми можемо сваритися, я вважаю, що правда, коли українці досягнуть повного консенсусу, у світі відбудеться "чорна діра" - це неможливо, але супроти спільного ворога українці гуртуються, дають відсіч, кожен робить свою справу, і саме так ми перемагаємо і виживаємо. І тепер Україна така держава, з якою не можна не рахуватися. Тепер ми можемо обирати, кого захищати", - говорить Яковлев.

На його думку, українці тепер можуть поділитися з іншими країнами здобутими у війні проти Росії навичками та досвідом.

"Якщо, наприклад Росія влаштовуватиме провокації на чиїхось кордонах, то тепер українці можуть допомогти - навченими людьми. Ми можемо давати приклад і бути і зразком і взірцем того, як не здаватися і вірити в свої сили, в ЗСУ, допомагати і робити кожен свою справу", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, що в Пентагоні вражені використанням ЗСУ західної зброї. У Міноборони США побачили, що успішний контрнаступ українських захисників використовують наявне озброєння дуже ефективно, щоб змінити динаміку на полі бою.

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