Українці можуть отримати деякі ліки безкоштовно: як це зробити

Стало відомо, як отримати безкоштовні ліки. Хто може на них розраховувати? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В Україні існує спеціальна програма "Доступні ліки", за якою можна отримувати безкоштовні ліки від бронхіальної астми, серцево-судинних захворювань, діабету II типу або купувати деякі медикаменти зі знижкою. У програмі беруть участь лише монопрепарати (тобто медикаменти з однією активною речовиною).

Препарати закуповуються самими медустановами, щоб забезпечити ними пацієнтів на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні.

Як отримати безкоштовні ліки: покрокова інструкція

Від квітня 2019 року отримати безкоштовні ліки за державною програмою можна лише за електронним рецептом, який був виписаний сімейним лікарем, терапевтом, педіатром через електронну систему охорони здоров'я.

Що потрібно зробити:

Звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію, щоб отримати електронний рецепт. Після виписування е-рецепту на мобільний телефон пацієнта має прийти СМС-повідомлення, де зазначені унікальний номер рецепта і код підтвердження для отримання безкоштовних ліків в аптеці (зміст СМС повинен бути таким: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ"). Якщо пацієнт не користується мобільним телефоном і декларація була укладена без нього, лікар надрукує електронний рецепт у вигляді інформаційної пам'ятки. Завітати до аптеки, яка бере участь у програмі (повинна бути позначка "Тут є Доступні ліки"). Повідомити працівникові аптеки 16-ти значний номер рецепта, який пацієнт отримав в СМС-повідомленні чи на інформаційній пам'ятці. Спочатку фармацевт запропонує доступні безкоштовні ліки з переліку. Якщо їх немає - ті медикаменти, за які потрібно доплатити. В разі, якщо пацієнта все влаштовує, потрібно назвати 4-значний код підтвердження, щоб фармацевт міг накласти електронний підпис на придбання. Отримати ліки.

Безкоштовні ліки можна отримати в будь-якій аптеці за е-рецептом без прив'язування до тієї місцевості, де він був виписаний, чи місця проживання пацієнта.

Програма "Доступні ліки" доступна також і мешканцям тимчасово окупованих територій.

Що робити, якщо безкоштовні ліки в аптеці закінчилися

В такому разі є три варіанти:

звернутися до іншої аптеки, яка бере участь у програмі;

зачекати, доки ліки надійдуть до аптеки;

обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Перелік ліків за програмою "Доступні ліки" 2022 року

До програми "Доступні ліки" входять такі активні речовини:

Серцево-судинні захворювання: Аміодарон (Amiodarone) Амлодипін (Amlodipine) Атенолол (Atenolol) Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Варфарин (Warfarin) Верапаміл (Verapamil) Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Дигоксин (Digoxin) Еналаприл (Enalapril) Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) Карведілол (Carvedilol) Клопідогрель (Clopidogrel) Лозартан (Losartan) Метопролол (Metoprolol) Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) Ніфедипін (Nifedipine) Симвастатин (Simvastatin) Спіронолактон (Spironolactone) Фуросемід (Furosemide)

Бронхіальна астма: Беклометазон (Beclometasone) Будесонід (Budesonide) Сальбутамол (Salbutamol)

Діабет II типу: Метформін (Metformin) Гліклазид (Gliclazide) Глібенкламід (Glibenclamidum)



Повний перелік безкоштовних ліків доступний тут.

Раніше до переліку безкоштовних ліків входили також препарати, у яких активною речовиною був Бісопролол. А саме лікарські препарати:

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг та по 10 мг, № 30, виробництва Меркле ГмбХ, Німеччина;

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА, таблетки по 5 мг та по 10 мг, № 50, виробництва Меркле ГмбХ, Німеччина.

Однак наказом МОЗ України від 11.08.2022 р. № 1449 були внесені зміни до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації станом на 5 серпня 2021 року, затвердженого наказом МОЗ України від 10.08.2021 р. № 1705.