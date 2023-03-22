Українці можуть отримати до 1 мільйона гривень допомоги: кого це стосується

Люди, які постраждали від війни, можуть скористатися правом на отримання допомоги протягом трьох років.

Українці, які постраждали від російського вторгнення, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі від 100 тис. до 1 мільйона гривень. Відповідний законопроєкт уже ухвалений і переданий до головного комітету.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Як зазначається в документі, одноразову допомогу можуть отримати працівники об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовці, журналісти та їхні сім'ї, які постраждали від війни Путіна.

"Проєкт закону України розроблено з метою визначення правових та організаційних засад для встановлення одноразових грошових виплат особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури та журналістам, які загинули або отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", - йдеться в тексті документа.

Розмір одноразової допомоги становить:

особам з інвалідністю І групи – 800 тисяч гривень;

особам з інвалідністю ІІ групи – 500 тисяч гривень;

особам з інвалідністю ІІІ групи – 200 тисяч гривень;

особам, які втратили працездатність без встановлення інвалідності – 100 тисяч гривень;

в разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

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У яких випадках держава виплатить допомогу:

Відповідно до закону, одноразову допомогу особи зможуть отримати за шкоду життю та здоров'ю особам, які отримали інвалідність або втратили працездатність без встановлення інвалідності через низку факторів. Це:

поранення,

каліцтво,

контузія,

захворювання, пов’язане з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків після 24 лютого 2022.

До членів сімей загиблих (померлих) осіб належать:

1) батьки, якщо вони до досягнення загиблим (померлим) повноліття не були позбавлені щодо нього батьківських прав;

2) один із подружжя, який не одружився вдруге;

3) малолітні та/або неповнолітні діти;

4) повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23-х років;

5) повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

6) повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

7) утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Люди, які постраждали від війни, можуть скористатися цим правом на отримання допомоги протягом трьох років від дня виникнення у них такого права. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю визначається Кабінетом міністрів України. Одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів. Кому та як Пенсійний фонд України перерахує соцвиплати - читайте ТУТ.

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