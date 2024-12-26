Українці можуть отримати додаткові гроші на тверде паливо: хто має право на допомогу

Українці під час опалювального сезону 2024 року отримали понад 3 млрд грн на дрова та вугілля.

Українські родини, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, можуть отримати додаткову фінансову допомогу на його придбання.

Про це передає пресслужба Мінсоцполітики.

У відомстві розповіли, що разом з УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) вже другий рік поспіль забезпечують додаткову фінансову допомогу українцям на придбання твердого палива.

Під час опалювального сезону у 2024 році вже понад 245,5 тисяч українських домогосподарств отримали фінансову допомогу на понад 3,4 млрд грн з усіх джерел фінансування. Зокрема:

2,4 млрд грн (для 198 тис. домогосподарств) – з коштів держбюджету України,

1,02 млрд грн (для 47 тис. домогосподарств) – за рахунок УВКБ ООН.

Здійснення виплат продовжується.

"Взимку вкрай важливо, щоб ми надавали додаткову підтримку найбільш вразливим верствам населення, особливо пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям, які постраждали від війни, що триває, та постійних російських атак на критичну інфраструктуру", – сказала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Хто може отримати допомогу і який розмір виплат

Розмір додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачує держава або міжнародні партнери.

Додаткова виплата надається громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період.

Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має.

Якщо пільга або субсидія ще не призначена, але ви потребуєте підтримки держави – необхідно звернутися за нею до Пенсійного фонду у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, більш відомий як "законопроєкт про дрова", який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

Українців обурило таке рішення ВР. Після розголосу в ОП запевнили, що президент Зеленський не підпише закон.

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