Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН: названо категорії громадян

Українські пенсіонери, можуть отримати додаткові кошти від ООН, утім, це стосується окремих категорій українців.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в своєму Telegram.

За його словами, уряд погодив пропозицію Мінісоцполітики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми ООН спільного проєкту стосовно додаткових заходів із соцпідтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

"Було визначено механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН одержувачам пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати кошти, пенсіонери мають відповідати трьом категоріям:

проживати на територіях активних чи можливих бойових дій (це стосується в тому числі ВПО);

отримувати пенсію меншу ніж 3000 грн;

не отримувати з 1 березня додаткові грошові виплати від міжнародних організацій після заповнення заяви на платформі єДопомога та державну допомогу на проживання для ВПО.

Однак розмір допомоги визначатимуть як різницю між 3000 грн та пенсійною виплатою, яка не може бути меншою ніж 100 грн.

Нагадаємо, українські пенсіонери, які виїхали та перебувають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб отримувати виплати.

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