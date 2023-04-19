Українці можуть отримати нову грошову держдопомогу від 1 травня: хто має право

Українці, які не мають змоги самотужки сплачувати за компослуги, можуть розраховувати на допомогу від держави у вигляді житлової субсидії. Так, від 1 травня до 30 вересня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Під час опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 грн допомоги на місяць на житлову субсидію. У неопалювальний сезон ця сума менша, адже більшу частину платежів становила саме оплата за опалення.

Опалювальний сезон в Україні закінчується у квітні, тому від 1 травня до 30 вересня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період.

Як нагадали в Пенсійному фонді, субсидія на оплату тепло- , газопостачання та розподілу газу, постачання та розподілення електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону.

Тож субсидії та пільги на неопалюваний сезон від травня будуть перепризначені автоматично для більшості отримувачів субсидій, які отримували таку допомогу під час опалювального сезону.

Однак деяким категоріям українців таки доведеться подавати документи на отримання субсидій заново: зробити це треба протягом 30 днів.

Хто має подати заяву та декларацію на субсидію повторно

Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

Якщо члени домогосподарства орендують житло та оплачують компослуги;

Якщо кількість осіб, що фактично проживають у домогосподарстві, є меншою за кількість зареєстрованих;

Якщо домогосподарство звертається по призначення субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Щоб отримати субсидію на неопалювальний сезон, треба зручним для себе способом подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяви та декларації.

Нагадаємо, деяким українцям у квітні буде перерахована пенсія заднім числом. Перерахунок відбувається від 1 квітня, але гроші почнуть нараховувати лише від червня 2023 року. Таким чином пенсіонери зможуть отримати вчервні виплати одразу за три місяці: червень, травень та квітень.

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