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Українці можуть отримати понад 17 тисяч гривень допомоги на опалення – подробиці

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Українці можуть отримати понад 17 тисяч гривень допомоги на опалення – подробиці

Опалювальний сезон в Україні / Фото: УНІАН

Грошову допомогу можуть отримати жителі шести областей України.

Українці можуть отримати 17,5 тисяч гривень допомоги на опалення житла на весь опалювальний сезон від Естонської ради у справах біженців. Йдеться про мешканців сільської чи приміської зон Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.   

Про це повідомляє clutch.net з посиланням на організацію.

Допомога може використовуватися для придбання твердого палива: вугілля, дрова, брикети або пелети, а також для оплати за опалення газом.

Для отримання допомоги необхідно дзвонити за вказаними номерами з понеділка по середу від 9:00 до 12:00:

  • +380939447568
  • +380738361238
  • +380738109344

Нагадаємо, виплати для переселенців призначатимуть по-новому – що змінилось.

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