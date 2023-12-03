Українці можуть отримати понад 17 тисяч гривень допомоги на опалення – подробиці

Українці можуть отримати 17,5 тисяч гривень допомоги на опалення житла на весь опалювальний сезон від Естонської ради у справах біженців. Йдеться про мешканців сільської чи приміської зон Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє clutch.net з посиланням на організацію.

Допомога може використовуватися для придбання твердого палива: вугілля, дрова, брикети або пелети, а також для оплати за опалення газом.

Для отримання допомоги необхідно дзвонити за вказаними номерами з понеділка по середу від 9:00 до 12:00:

+380939447568

+380738361238

+380738109344

Нагадаємо, виплати для переселенців призначатимуть по-новому – що змінилось.

Читайте також: