Українці можуть отримати понад 17 тисяч гривень допомоги на опалення – подробиці

Грошову допомогу можуть отримати жителі шести областей України.
Українці можуть отримати 17,5 тисяч гривень допомоги на опалення житла на весь опалювальний сезон від Естонської ради у справах біженців. Йдеться про мешканців сільської чи приміської зон Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.
Про це повідомляє clutch.net з посиланням на організацію.
Допомога може використовуватися для придбання твердого палива: вугілля, дрова, брикети або пелети, а також для оплати за опалення газом.
Для отримання допомоги необхідно дзвонити за вказаними номерами з понеділка по середу від 9:00 до 12:00:
- +380939447568
- +380738361238
- +380738109344
Нагадаємо, виплати для переселенців призначатимуть по-новому – що змінилось.
Читайте також: