Українці можуть отримати штраф за купівлю ялинки: що відомо

Легальність ялинки можна перевірити через спеціальний чип або штрихкод.

Купівля ялинки без документів, що підтверджують її легальність, може призвести до штрафу від 510 до 1700 гривень.

Про це попереджає пресслужба Державної екологічної інспекції.

Згідно з повідомленням, купуючи нелегальну ялинку, українці порушують природоохоронне законодавство і ризикують сприяти незаконному вирубуванню дерев.

За незаконні дії передбачені штрафи:

Порушення використання лісофонду: громадяни – від 102 до 238 гривень, посадові особи – від 170 до 272 гривень.

Незаконна вирубка дерев: громадяни – від 510 до 1020 гривень, посадові особи – від 2550 до 5100 гривень.

Продаж та купівля ялинок без документів: штраф від 510 до 1700 гривень із конфіскацією.

Щоб уникнути проблем, важливо перевіряти наявність чипа з унікальним штрих-кодом на зрізі ялинки, а також вимагати документи, що підтверджують законність її вирубки та продажу. Рекомендується купувати новорічне дерево на офіційних ялинкових ринках і зберігати чек або інші підтвердження покупки.

Нагадаємо, ми писали скільки в Україні коштують ялинки та сосни і де їх можна купити дешевше.

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