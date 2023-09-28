Українці можуть платити за газ менше: як скористатися пільгою

Ціна на газ для побутових споживачів цієї зими змінюватися не буде.

Українці можуть платити за доставку та розподіл газу менше, скориставшись пільгою, яка надається якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Про це повідомляє Пенсій фонд України.

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Зазначається, що соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначено постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409.

Відповідно до постанови "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування", передбачені такі соціальні нормативи для пільг:

З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 3,3 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 куб. м на одну особу на місяць

З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. м на одну особу на місяць.

Раніше ми писали роз’яснення голови НАК "Нафтогаз України", якою буде ціна на газ для населення взимку.

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