Українці можуть подати заяви про пошкоджене житло до Гааги: як це зробити

Українці можуть подати заяви про пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про важливе оновлення у процесі подання заяв до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Відтепер усі українці, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії, можуть подати відповідну заяву через портал "Дія".

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram.

За словами міністра, цей реєстр стане основою для майбутніх репарацій. Важливо зазначити, що процедуру подання заяв було суттєво спрощено. Тепер скористатися послугою можна навіть за таких умов:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

відсутній акт про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалась заява на програму єВідновлення;

оселя знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Для подання заяви громадянам України необхідно перейти за посиланням на порталі "Дія" та заповнити відповідну форму.

Нагадаємо, внутрішні переселенці (ВПО) низки українських регіонів можуть розраховувати на грошову допомогу від міжнародних організацій. Її сума становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період. Тобто одна ВПО може розраховувати на допомогу в 10 800 грн.

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