Українці можуть використовувати документи з "Дії" за кордоном: перелік країн

Кабінет міністрів дозволив громадянам України використовувати персональні дані із застосунка "Дія" за кордоном і визначив перелік країн, де це можна зробити.

Українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігає та надає застосунок "Дія" для отримання публічних послуг за межами України. Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Про це йдеться у постанові уряду № 910 від 16 серпня 2022 року.

Згідно з документом, використовувати дані з "Дії" мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних. Серед таких країн:

Австралія

Азербайджанська республіка

Аргентинська Республіка

Буркіна-Фасо

Велике Герцогство Люксембург

Грецька Республіка

Грузія

Держава Ізраїль

Ірландія

Ісламська Республіка Мавританія

Італійська Республіка

Канада

Князівство Андорра

Князівство Ліхтенштейн

Князівство Монако

Королівство Бельгія

Королівство Данія

Королівство Іспанія

Королівство Марокко

Королівство Норвегія

Королівство Таїланд

Королівство Швеція

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Нідерланди

Нова Зеландія

Об'єднані Арабські Емірати

Португальська Республіка

Республіка Австрія

Республіка Албанія

Республіка Болгарія

Республіка Боснія та Герцеговина

Республіка Естонія

Республіка Ісландія

Республіка Кабо-Верде

Республіка Кіпр

Республіка Мальта

Республіка Молдова

Республіка Північна Македонія

республіка Польща

Республіка Сан-Марино

Республіка Сенегал

Республіка Словенія

Республіка Хорватія

Республіка Чорногорія

Румунія

Словацька Республіка

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Сполучені Штати Америки

Східна Республіка Уругвай

Туніська Республіка

Турецька Республіка

Угорщина

Федеративна Республіка Німеччина

Фінляндська Республіка

Французька Республіка

Чеська Республіка

Швейцарська конфедерація.

Водночас у постанові наголошується, що персональні дані українців не можуть передаватися іноземним установам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

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