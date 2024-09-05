Українці можуть залишатися без світла до 12 годин взимку: що буде з відключеннями

Наразі існує кілька сценаріїв щодо того, якою буде ситуація з відключеннями світла взимку.

Взимку Україна може зіткнутися з великим дефіцитом генеруючих потужностей, що може призвести до відключень електроенергії.

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, передає "24 Канал".

Експерт поділився кількома сценаріями та пояснив, від чого залежатимуть обмеження в осінньо-зимовий період.

Корольчук вважає, що всі прогнози можна поділити на оптимістичні та песимістичні.

За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8 – 9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, то планується відновлення близько 3 Гігаватів із 6 Гігаватів пошкодженої потужності. У такому випадку світло будуть вимикати на 12 годин.

Втім, існує й песимістичний сценарій. Корольчук вважає, що у випадку, коли вдасться відновити лише 2000 Мегаватів потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і зима буде холодною, а Росія продовжуватиме бити по енергетиці, то світла може не бути по 20 годин на добу.

Нагадаємо, член енергетичного комітету ВР Сергій Нагорняк вважає, що при зимовій температурі до -10 градусів морозу, українці матимуть електроенергію протягом 12 – 14 годин, решта 10 годин – буде без світла.

Генеральний директор Yasno прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі на рівні 30 – 35% взимку.

Читайте також: