Українці можуть змінити мобільного оператора зі збереженням номера за один день: як це зробити

Змінити мобільного оператора зі збереженням номера телефона можуть лише абоненти без контракту (за передоплатою).

В Україні від 1 грудня значно спростили процедуру зміни мобільного оператора зі збереженням номера.

Як можна змінити телефонний номер, дізнався ТСН.ua.

Тепер змінити номер можна лише за один день. Це забезпечує зручний перехід від одного мобільного оператора до іншого.

Як змінити мобільний оператор зі збереженням номера

Для цього потрібно звернутися до вашого мобільного оператора.

Для зміни мобільного оператора зі збереженням номера вас попросять назвати лише свої прізвище, ім’я та по батькові. Раніше для подавання заяви потрібно було прийти до магазину попереднього оператора з паспортом та SIM-картою та пройти процедуру реєстрації на зміну. Опісля повторити її вже в магазині нового оператора.

зі збереженням номера вас попросять назвати лише свої прізвище, ім’я та по батькові. Раніше для подавання заяви потрібно було прийти до магазину попереднього оператора з паспортом та SIM-картою та пройти процедуру реєстрації на зміну. Опісля повторити її вже в магазині нового оператора. Щойно заяву буде прийнято, договір з колишньою компанією автоматично розірветься.

Важливо, що змінити мобільного оператора зі збереженням номера телефона можуть лише абоненти без контракту (за передоплатою).

Збій у роботі "Київстару": що відомо

У роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює.

Як зазначили у ЛКП "Львівсвітло", час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін.

Як стало відомо згодом, масштабний технічний збій у мережі "Київстар" 12 грудня стався через "потужну хакерську атаку". Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей.

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