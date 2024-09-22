Українці на окупованих територіях стануть безправними, якщо не виконають одну умову — ЦНП

Без російського паспорта українцям буде заборонено користуватися банківськими послугами, керувати авто і навіть оформляти дітей у навчальні заклади.

Українців на тимчасово окупованих територіях, які відмовляються від отримання паспорта РФ, погрожують внести до “реєстру іноземців” та позбавити звичайних прав громадянина за “незаконне перебування у країні”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, йдеться про те, що без російського паспорта українцям буде заборонено керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, укладати та розривати шлюби, а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади.

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“За задумом Кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоно макулатури ворога”, - йдеться у повідомленні ЦНП.

У Центрі національного спротиву звернулися до українців, які вимушено проживають на окупованих територіях, повідомляти про представників окупаційної влади, дотичних до паспортизації, а також про бази розташування ворога чи складів його техніки та боєкомплекту.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях України загарбники почали реалізацію майна українців. Так званий "уряд ЛНР" дозволив юридичним особам реалізацію рухомого "безхазяйного", тобто захопленого майна громадян України.

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