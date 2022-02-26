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Українці на потреби армії перерахували 355 млн грн з "єПідтримки"

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Українці на потреби армії перерахували 355 млн грн з "єПідтримки"

УНІАН

Українці підтримують армію.

Українці тільки сьогодні перерахували 218 млн грн з "єПідтримки" на потреби української армії. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"355 млн грн з "єПідтримки" український армії. Дякуємо кожному з вас. Тільки за сьогодні — 218 млн грн", - повідомив міністр. 

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