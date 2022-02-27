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Українці на потреби армії перерахували 426 млн грн з "єПідтримки"

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Українці на потреби армії перерахували 426 млн грн з "єПідтримки"

Українці підтримують армію.

Українці перерахували 426 млн грн з "єПідтримки" на потреби української армії. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"426 млн єПідтримки українській армії! Ми — сильні разом. До перемоги!" - повідомив міністр. 

Він нагадав, що Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Реквізити тут: https://bit.ly/3vkjgyA

Рахунок — мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів — у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян — у національній валюті.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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