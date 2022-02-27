Українці на потреби армії перерахували 426 млн грн з "єПідтримки"

Українці підтримують армію.

Українці перерахували 426 млн грн з "єПідтримки" на потреби української армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"426 млн єПідтримки українській армії! Ми — сильні разом. До перемоги!" - повідомив міністр.

Він нагадав, що Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Реквізити тут: https://bit.ly/3vkjgyA.

Рахунок — мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів — у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян — у національній валюті.