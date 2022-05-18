Українці намагалися вивезти до Румунії 33 млн грн: чоловіків затримали на кордоні

Українці намагалися вивезти до Румунії незадекларовану валюту.
Чоловіків на двох BMW виявили прикордонники Чернівецького загону разом з митниками. До сусідньої Румунії вони прямували через пункт пропуску "Порубне", обравши смугу руху "зелений коридор".
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, щ сума незадекларованої валюти становить понад 33 млн грн. В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. В авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів та майже 250 тисяч євро.
Українцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості вилучених грошей.
Як повідомлялося, в Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 100 доларів - близько мільйона гривень. Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".
Читайте також:
- У Харкові шукають житло для людей, які від початку війни жили у метро
- "Влада здала місто": російські "шептуни" поширюють у Мелітополі плітки і фейки
- В психлікарню "по блату": як в окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні