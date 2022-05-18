Українці намагалися вивезти до Румунії 33 млн грн: чоловіків затримали на кордоні

Українці намагалися вивезти до Румунії 33 млн грн: чоловіків затримали на кордоні

Українці намагалися вивезти до Румунії незадекларовану валюту.

Чоловіків на двох BMW виявили прикордонники Чернівецького загону разом з митниками. До сусідньої Румунії вони прямували через пункт пропуску "Порубне", обравши смугу руху "зелений коридор".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, щ сума незадекларованої валюти становить понад 33 млн грн. В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. В авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів та майже 250 тисяч євро.

Українцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості вилучених грошей.

Як повідомлялося, в Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 100 доларів - близько мільйона гривень. Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

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