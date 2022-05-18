Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українці намагалися вивезти до Румунії 33 млн грн: чоловіків затримали на кордоні

Дата публікації
Перегляди
2589
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українці намагалися вивезти до Румунії 33 млн грн: чоловіків затримали на кордоні

Фото: ДПСУ

Українці намагалися вивезти до Румунії незадекларовану валюту.

Чоловіків на двох BMW виявили прикордонники Чернівецького загону разом з митниками. До сусідньої Румунії вони прямували через пункт пропуску "Порубне", обравши смугу руху "зелений коридор".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. 

Зазначається, щ сума незадекларованої валюти становить понад 33 млн грн. В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. В авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів та майже 250 тисяч євро.

Українцям загрожує штраф у розмірі 100%  вартості вилучених грошей.

©

Як повідомлялося, в Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 100 доларів - близько мільйона гривень. Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

Читайте також:

Пільги на комунальні послуги на час війни – як розраховуватися з майбутніми боргами - "Нічна варта"

Пільги на комунальні послуги на час війни – як розраховуватися з майбутніми боргами - "Нічна варта"
 
Наступна публікація