Українці назвали держави-союзники і ворогів, серед яких з'явилась Білорусь

46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти.

Канада, Литва, Польща, Велика Британія, США і Туреччина вважаються найбільшими союзниками України.

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Такі дані оприлюднили у соціологічній групі "Рейтинг", згідно з соцопитуванням, яке проводили 6-8 листопада 2021-го.

Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають швидше нейтральною країною. За останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі.

Водночас зростає підтримка серед українців ідеї запровадження віз з Російською Федерацією: сьогодні підтримують цю ідею 52%, проти – 44%. Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% - союзною. Також знизилась підтримка до Білорусі. Цю країну-сусідку здебільшого вважають ворожою. За останні рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж вдвічі (з 22% до 48%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Нагадаємо, у вересні цього року список світових лідерів, до яких українці ставляться найгірше, очолили Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Близько 59% громадян України негативно ставляться до Олександра Лукашенка, позитивно — 34%. Рейтинг Лукашенка за рік в Україні впав з 45% до 34%. За останні два роки — майже вдвічі, з 67% до 34 %. До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно — 15%.