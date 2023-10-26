Українці назвали для влади завдання №1, із чим треба боротися

Більшість українців вважають, що владі потрібно боротися саме із корупційною діяльністю.

Найбільший запит українців для влади є боротьба з корупцією.

Про це йдеться у свіжому соціальному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, на запит Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Також читайте Як евакуювати дітей із небезпечної території під час війни: що треба знати батькам

Серед 10 реформ 90% респондентів до топ-3 зараховують саме антикорупційну діяльність, зокрема з них 58% вважають це завданням №1 для України.

Інші реформи:

завдання, пов’язані з війною - 77%,

реформа судової системи - 43%,

забезпечення прав людини говорять - 26%,

реформа правоохоронних органів- 21%;

Як повідомляли раніше, українських військкомів викрили в незаконному збагаченні на 255 млн грн. У НАЗК підрахували, скільки на ці гроші можна купити "Мавіків".

Читайте також: