Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українці назвали для влади завдання №1, із чим треба боротися

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2322
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українці назвали для влади завдання №1, із чим треба боротися

Корупція в Україні / Фото: Getty Images

Більшість українців вважають, що владі потрібно боротися саме із корупційною діяльністю.

Найбільший запит українців для влади є боротьба з корупцією

Про це йдеться у свіжому соціальному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, на запит Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Серед 10 реформ 90% респондентів до топ-3 зараховують саме антикорупційну діяльність, зокрема з них 58% вважають це завданням №1 для України.

Інші реформи:

  • завдання, пов’язані з війною - 77%,
  • реформа судової системи - 43%,
  • забезпечення прав людини говорять - 26%,
  • реформа правоохоронних органів-  21%;

Як повідомляли раніше, українських військкомів викрили в незаконному збагаченні на 255 млн грн. У НАЗК підрахували, скільки на ці гроші можна купити "Мавіків".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація