Українці назвали умову, за якої можливі переговори Зеленського і Путіна

Українці назвали умову, за якої можливі переговори Зеленського і Путіна

Лише 27% українців вважають, що прямі переговори Зеленського і Путіна стануть дієвим способом досягнення миру.

Більшість українців переконані, що переговори Президента України Володимира Зеленського і Президента Росії Володимира Путіна не приведуть до повернення українських територій. Проте, якщо вони відбудуться, то лише за участі західних партнерів.

Такі результати показало опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1203 повнолітніх респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім АР Крим та ОРДЛО.

Відтак, переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна приведуть до повернення Криму. Ця частка опитаних складає 84,4%. У повернення окупованої частини Донбасу не вірять 66,3% українців.

Крім того, більшість респондентів – 58,1% – вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участі західних партнерів. Натомість 26,6% респондентів вважають, що прямі переговори Зеленського і Путіна стануть дієвим способом досягнення миру.

Слід зазначити, що 57,8% опитаних українців вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Протилежної думки дотримуються 27,1% респондентів.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "курс на втягування України в НАТО з перспективою появи біля кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, аж до масштабного конфлікту в Європі".

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