Українці не платитимуть кредити за майно, яке знищила війна: у ВР вже погодили відповідний законопроєкт

Українців звільнять від сплати боргу за рухоме і нерухоме майно, яке знищила війна.
У Верховній раді вже погодили відповідний законопроєкт. Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник НБУ Кирило Шевченко.
Про це повідомив очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - зазначив Гетманцев.
За його словами, законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.
"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - наголосив Гетманцев.
Нагадаємо, після трьох місяців кредитних канікул банки змушені змінити кредитну політику - скасувати кредитні канікули або скасувати послаблення введені з початку війни. Що пропонують банки зараз - в матеріалі ТСН.ua.
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