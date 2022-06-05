Українці не платитимуть кредити за майно, яке знищила війна: у ВР вже погодили відповідний законопроєкт

Українці не платитимуть кредити за майно, яке знищила війна: у ВР вже погодили відповідний законопроєкт

Українців звільнять від сплати боргу за рухоме і нерухоме майно, яке знищила війна.

У Верховній раді вже погодили відповідний законопроєкт. Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник НБУ Кирило Шевченко.

Про це повідомив очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, після трьох місяців кредитних канікул банки змушені змінити кредитну політику - скасувати кредитні канікули або скасувати послаблення введені з початку війни. Що пропонують банки зараз - в матеріалі ТСН.ua.

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